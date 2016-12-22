Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12009
Symbol Rate: 4444
Polarizasyon: V (Dikey)
Fec: 3/4
Frekans: 12604
Symbol Rate: 27500
Polarizasyon: V
(1 Kasım İtibari İle)
119. Kanal
Yayın Akışı
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim
07:50 Edebiyat:Edebi Metinler-3
08:10 Belgesel:Velhasıl
09:00 Çocuk:Gökkuşağı Çocukları
09:30 Çizgi Film:KoyunShaun-T
10:00 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-T
10:35 Belgesel:Gezegen Hikayesi(Derinler)-T
11:25 Sanat:Resim Dersi-T
11:50 Belgesel:Bizim İller(UzunKöprü)
12:30 Gün Ortası Haberleri
13:00 Dizi Film:Dur Yolcu-T
14:00 Tarih:Sultanların İzinde-T
14:10 Türkmence Şarkılar:Türkmeneli TV Arşivi
14:35 Kainatın Dilinden
14:45 Belgesel:Seyyahların İzinde-Yeni
15:30 Haberler
16:00 Hafız Bestekarlar
16:35 Belgesel:Endülüs
17:00 Eğitim:Çocuğuz Kur’an Okuyoruz-Yeni
17:35 Çizgi Film:Koyun Shaun
17:50 Türkçe Klipler
18:50 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-Yeni
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:30 Belgesel:Gezegen Hikayesi(Başka Bir Dünya)
21:15 Kainatın Dilinden
21:30 Belgesel:Seyyahların İzinde-T
22:00 Türk Sineması:İncir Reçeli1
23:40 Tarih:Sultanların İzinde
00:00 Gece Haberleri
01:00 Belgesel:Gezegen Hikayesi(BaşkaBirDünya)-T
02:00 Belgesel:Velhasıl-T
02:45 Türkmence Şarkılar
03:30 Hafız Bestekarlar-T
04:00 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-T
04:30 İlahiler
05:00 Türk Sineması:İncir Reçeli1-T