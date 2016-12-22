06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi

07:00 Kuran-ı Kerim

07:50 Edebiyat:Edebi Metinler-3

08:10 Belgesel:Velhasıl

09:00 Çocuk:Gökkuşağı Çocukları

09:30 Çizgi Film:KoyunShaun-T

10:00 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-T

10:35 Belgesel:Gezegen Hikayesi(Derinler)-T

11:25 Sanat:Resim Dersi-T

11:50 Belgesel:Bizim İller(UzunKöprü)

12:30 Gün Ortası Haberleri

13:00 Dizi Film:Dur Yolcu-T

14:00 Tarih:Sultanların İzinde-T

14:10 Türkmence Şarkılar:Türkmeneli TV Arşivi

14:35 Kainatın Dilinden

14:45 Belgesel:Seyyahların İzinde-Yeni

15:30 Haberler

16:00 Hafız Bestekarlar

16:35 Belgesel:Endülüs

17:00 Eğitim:Çocuğuz Kur’an Okuyoruz-Yeni

17:35 Çizgi Film:Koyun Shaun

17:50 Türkçe Klipler

18:50 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-Yeni

19:30 ANA HABER BÜLTENİ

20:30 Belgesel:Gezegen Hikayesi(Başka Bir Dünya)

21:15 Kainatın Dilinden

21:30 Belgesel:Seyyahların İzinde-T

22:00 Türk Sineması:İncir Reçeli1

23:40 Tarih:Sultanların İzinde

00:00 Gece Haberleri

01:00 Belgesel:Gezegen Hikayesi(BaşkaBirDünya)-T

02:00 Belgesel:Velhasıl-T

02:45 Türkmence Şarkılar

03:30 Hafız Bestekarlar-T

04:00 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-T

04:30 İlahiler

05:00 Türk Sineması:İncir Reçeli1-T