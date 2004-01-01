Suriye'deki 113 DEAŞ hedefi TSK tarafından imha edildi. DEAŞ terör örgütüne ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait 113 hedef ateş altına alınarak teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.

Bu arada Türk silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, dün DEAŞ terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.