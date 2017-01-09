Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12009
Symbol Rate: 4444
Polarizasyon: V (Dikey)
Fec: 3/4
Frekans: 12604
Symbol Rate: 27500
Polarizasyon: V
(1 Kasım İtibari İle)
119. Kanal
Yayın Akışı
09 Ocak 2017 Pazartesi
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim
07:45 Eğitim:Çocuğuz Kur’an Okuyoruz-T
08:10 Belgesel:Seyyah-ı Fakir
09:00 Çocuk:Gökkuşağı Çocukları
09:30 Çizgi Film:Koyun Shaun-T
10:00 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-T
10:30 Sanat:Benimle Resim Yaparmısın-T
11:00 Türkmence Şarkılar
11:55 Belgesel:Buram Buram Anadolu(Kayseri)
12:30 Gün Ortası Haberleri
13:00 Dizi Film:Dur Yolcu-T
14:10 Tarih:Sultanların İzinde-T
14:30 Kainatın Dilinden
14:45 Belgesel:Seyyahların İzinde-Yeni
15:30 Haberler
16:00 Eğlence:Aşıkların Sazından
17:35 Çizgi Film:Caillo
17:50 Hafız Bestekarlar
18:25 Sanat:Benimle Resim Yaparmısın
18:50 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-Yeni
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:30 Eğlence:Kilimin Dili
22:00 Hafız Bestekarlar-T
22:30 Dizi Film:Dur Yolcu-Yeni
23:40 Tarih:Sultanların İzinde
00:00 Gece Haberleri
01:00 Edebi:Edebiyat Dergisi-T
02:00 Belgesel:Seyyah-ı Fakir-T
02:45 Türkmence Şarkılar
03:30 Hafız Bestekarlar-T
04:00 Tarih:Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-T
04:30 İlahiler
05:00 Belgesel:Seyyahların İzinde-T
05:30 Dizi Film:Dur Yolcu-T