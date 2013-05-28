Yayın Akışı
28 Eylül 2017 Perşembe
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim 4.cüz
07:45 Lahuti
08:10 Belgesel : Gönül Sultanları
09:00 Çocuk : Benimle Oynarmısın ?
09:30 Çizgi Film : Niloya
10:00 Türkçe Klipler
11:00 Mutfak : Türkmeneli Mutfağı -T
12:30 Gün Ortası Haberleri
13:00 Sinema : Kasım Kuralı -T
14:45 Tarih : Osmanlı Sarayları
15:30 Haberler
16:00 Güncel - Emin Pazarcı (Canlı)
17:00 Eğitim : Kur’an Öğreniyorum
17:30 Çizgi Film : Niloya
18:00 Ağlama Sevdam -T
18:50 Belgesel : Şehirlerin Ruhu
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:45 Ağlama Sevdam
22:00 Türk Sineması : Çöpçüler Kralı
00:00 Gece Haberleri
01:00 Belgesel : Osmanlı Medeniyeti -T
02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T
02:50 İlahiler
03:30 Belgesel : Zamanın Seyyahları -T
04:00 Belgesel : Şehirlerin Ruhu -T
04:30 Sinema : Kasım Kuralı -T