Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12009
Symbol Rate: 4444
Polarizasyon: V (Dikey)
Fec: 3/4
Frekans: 12604
Symbol Rate: 27500
Polarizasyon: V
(1 Kasım İtibari İle)
119. Kanal
Yayın Akışı
11 Ocak 2017 Çarşamba
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim
07:45 Eğitim : Çocuğuz Kur’an Okuyoruz -T
08:10 Belgesel : Seyyah-ı Fakir
09:00 Çocuk : Gökkuşağı Çocukları
09:30 Çizgi Film : Caillo -T
10:00 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri -T
10:30 Eğlence : Aşıkların Sazından (Ankara)-T
11:55 Belgesel : Buram Buram Anadolu (Kütahya)
12:30 Gün Ortası Haberleri
13:00 Dizi Film : Doludizgin Yıllar–T
14:30 Kainatın Dilinden
14:45 Belgesel : Seyyahların İzindeYeni
15:30 Haberler
16:00 Türkçe Klipler
17:00 Eğitim : Çocuğuz Kur’an Okuyoruz Yeni
17:35 Çizgi Film : Caillo
17:50 Hafız Bestekarlar
18:25 Sanat : Benimle Resim Yaparmısın
18:50 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri -Yeni
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:35 Dini Sohbet : İslam ve Hayat(Ankara) -Yeni
21:45 Hafız Bestekarlar -T
22:30 Dizi Film : Doludizgin YıllarYeni
23:40 Tarih : Sultanların İzinde
00:00 Gece Haberleri
01:00 Eğlence : Kilimin Dili-T
02:00 Belgesel : Seyyah-ı Fakir -T
02:45 Türkmence Şarkılar
03:30 Hafız Bestekarlar -T
04:00 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-T
04:30 İlahiler
05:00 Belgesel : Seyyahların İzinde-T
05:30 Dizi Film : Doludizgin Yıllar -T