Yayın Akışı

11 Ocak 2017 Çarşamba

06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi

07:00 Kuran-ı Kerim

07:45 Eğitim : Çocuğuz Kur’an Okuyoruz -T

08:10 Belgesel : Seyyah-ı Fakir

09:00 Çocuk : Gökkuşağı Çocukları

09:30 Çizgi Film : Caillo -T

10:00 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri -T

10:30 Eğlence : Aşıkların Sazından (Ankara)-T

11:55 Belgesel : Buram Buram Anadolu (Kütahya)

12:30 Gün Ortası Haberleri

13:00 Dizi Film : Doludizgin Yıllar–T

14:30 Kainatın Dilinden

14:45 Belgesel : Seyyahların İzindeYeni

15:30 Haberler

16:00 Türkçe Klipler

17:00 Eğitim : Çocuğuz Kur’an Okuyoruz Yeni

17:35 Çizgi Film : Caillo

17:50 Hafız Bestekarlar

18:25 Sanat : Benimle Resim Yaparmısın

18:50 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri -Yeni

19:30 ANA HABER BÜLTENİ

20:35 Dini Sohbet : İslam ve Hayat(Ankara) -Yeni

21:45 Hafız Bestekarlar -T

22:30 Dizi Film : Doludizgin YıllarYeni

23:40 Tarih : Sultanların İzinde

00:00 Gece Haberleri

01:00 Eğlence : Kilimin Dili-T

02:00 Belgesel : Seyyah-ı Fakir -T

02:45 Türkmence Şarkılar

03:30 Hafız Bestekarlar -T

04:00 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri-T

04:30 İlahiler

05:00 Belgesel : Seyyahların İzinde-T

05:30 Dizi Film : Doludizgin Yıllar -T