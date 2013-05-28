Yayın Akışı
17 Kasım 2017 Cuma01:00 Belgesel : Seyyahi Fakir -T
02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T
02:50 İlahiler
03:30 Tarih : Osmanlı Sarayları -T
04:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T
04:30 Türk Sineması : Bayram Abi -T
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim 24.cüz
07:45 Lahuti
08:10 Belgesel : Gönül Sultanları
09:00 Çocuk : Benimle Oynarmısın ?
09:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde
10:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T
10:30 Dini : Din ve Dünya- T
12:00 Cuma Namazı
13:00 Belgesel : Sultanların İzinde
13:30 Haberler
14:30 Maziden Günümüze -T
15:30 Haberler
16:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde
17:00 Marşlar
17:30 Haberler
18:20 Sanat : Kumdan Kıssalar ve Bilgi Dünyası
18:50 Belgesel : Rusya Müslümanları
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:45 Belgesel : Seyyahi Fakir
22:00 Sinema : Sonsuzluk Teorisi
00:00 Gece Haberleri