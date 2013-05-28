Yayın Akışı

17 Kasım 2017 Cuma 01:00 Belgesel : Seyyahi Fakir -T

02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T

02:50 İlahiler

03:30 Tarih : Osmanlı Sarayları -T

04:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T

04:30 Türk Sineması : Bayram Abi -T

06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi

07:00 Kuran-ı Kerim 24.cüz

07:45 Lahuti

08:10 Belgesel : Gönül Sultanları

09:00 Çocuk : Benimle Oynarmısın ?

09:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde

10:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T

10:30 Dini : Din ve Dünya- T

12:00 Cuma Namazı

13:00 Belgesel : Sultanların İzinde

13:30 Haberler

14:30 Maziden Günümüze -T

15:30 Haberler

16:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde

17:00 Marşlar

17:30 Haberler

18:20 Sanat : Kumdan Kıssalar ve Bilgi Dünyası

18:50 Belgesel : Rusya Müslümanları

19:30 ANA HABER BÜLTENİ

20:45 Belgesel : Seyyahi Fakir

22:00 Sinema : Sonsuzluk Teorisi

00:00 Gece Haberleri

01:00 Belgesel : Seyyahi Fakir -T02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T02:50 İlahiler03:30 Tarih : Osmanlı Sarayları -T04:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T04:30 Türk Sineması : Bayram Abi -T06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi07:00 Kuran-ı Kerim 24.cüz07:45 Lahuti08:10 Belgesel : Gönül Sultanları09:00 Çocuk : Benimle Oynarmısın ?09:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde10:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T10:30 Dini : Din ve Dünya- T12:00 Cuma Namazı13:00 Belgesel : Sultanların İzinde13:30 Haberler14:30 Maziden Günümüze -T15:30 Haberler16:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde17:00 Marşlar17:30 Haberler18:20 Sanat : Kumdan Kıssalar ve Bilgi Dünyası18:50 Belgesel : Rusya Müslümanları19:30 ANA HABER BÜLTENİ20:45 Belgesel : Seyyahi Fakir22:00 Sinema : Sonsuzluk Teorisi00:00 Gece Haberleri