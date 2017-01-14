Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12009
Symbol Rate: 4444
Polarizasyon: V (Dikey)
Fec: 3/4
Frekans: 12604
Symbol Rate: 27500
Polarizasyon: V
(1 Kasım İtibari İle)
119. Kanal
Yayın Akışı
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim
07:45 Eğitim : Çocuğuz Kur’an Okuyoruz -T
08:10 Belgesel : Seyyah-ı Fakir
09:00 Çocuk : Gökkuşağı Çocukları
09:30 Çizgi Film : Caillo -T
10:00 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri -T
10:30 Türkçe Klipler
11:20 Türkmeneli Mutfağı -T
11:55 Belgesel : Buram Buram Anadolu (Kütahya)
12:30 Gün OrtasıHeberleri
13:00 Sinema : Gridlocked (Tr Dublaj) -T
14:50 Belgesel : Seyyahların İzinde
15:30 Haberler
16:00 Türkçe Klipler
17:00 Eğitim : Çocuğuz Kur’an Okuyoruz -Yeni
17:30 Çizgi Film : Caillo
17:40 Eğlence : Dedeler Yadigarı -T
19:00 Vizyonda Bu Hafta -T
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:30 Edebi : Edebiyat Dergisi- Yeni
21:30 Kültür : Hilalin Işığında - Yeni
22:30 Dizi Film : Doludizgin Yıllar
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gündem : Ortadoğu Gündemi-T
02:00 Belgesel : Seyyah-ı Fakir -T
02:45 Türkmence Şarkılar
03:30 Hafız Bestekarlar -T
04:00 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri -T
04:30 İlahiler
05:00 Belgesel : Seyyahların İzinde -T
05:30 Dizi Film : Doludizgin Yıllar -T