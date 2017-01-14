06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi

07:00 Kuran-ı Kerim

07:45 Eğitim : Çocuğuz Kur’an Okuyoruz -T

08:10 Belgesel : Seyyah-ı Fakir

09:00 Çocuk : Gökkuşağı Çocukları

09:30 Çizgi Film : Caillo -T

10:00 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri -T

10:30 Türkçe Klipler

11:20 Türkmeneli Mutfağı -T

11:55 Belgesel : Buram Buram Anadolu (Kütahya)

12:30 Gün OrtasıHeberleri

13:00 Sinema : Gridlocked (Tr Dublaj) -T

14:50 Belgesel : Seyyahların İzinde

15:30 Haberler

16:00 Türkçe Klipler

17:00 Eğitim : Çocuğuz Kur’an Okuyoruz -Yeni

17:30 Çizgi Film : Caillo

17:40 Eğlence : Dedeler Yadigarı -T

19:00 Vizyonda Bu Hafta -T

19:30 ANA HABER BÜLTENİ

20:30 Edebi : Edebiyat Dergisi- Yeni

21:30 Kültür : Hilalin Işığında - Yeni

22:30 Dizi Film : Doludizgin Yıllar

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gündem : Ortadoğu Gündemi-T

02:00 Belgesel : Seyyah-ı Fakir -T

02:45 Türkmence Şarkılar

03:30 Hafız Bestekarlar -T

04:00 Tarih : Anadolu’nun Sıcak Yüzleri -T

04:30 İlahiler

05:00 Belgesel : Seyyahların İzinde -T

05:30 Dizi Film : Doludizgin Yıllar -T