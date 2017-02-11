Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Şubat tarihlerinde Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a resmi ziyaretlerde bulunacak. Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 12-13 Şubat tarihlerinde Bahreyn’i ziyaret ederek, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife ile bir araya geleceği, ayrıca üst düzey Bahreynli yetkilileri kabul edecekleri kaydedildi. Erdoğan ardından Suudi Arabistan’a 13-14 Şubat tarihlerinde yapacakları ziyaret çerçevesinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşecekleri kaydedilerek ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Muhammed bin Selman’ı kabul etmesi öngörüldüğü bildirildi. Katar’ı 14-15 Şubat tarihinde ziyaret edecek olan türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Tani ile bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi. Söz konusu ziyaretlerin, gerek ikili, gerek Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı düzeyde, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’la işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.
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