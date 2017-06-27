Yayın Akışı

27 Haziran 2017 Salı 06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi

07:00 Kuran-ı Kerim

07:45 Eğitim : Kur’an Öğreniyorum

08:10 Belgesel : Gönül Sultanları

09:00 Çocuk : Benimle Oynar mısın?

09:30 Çizgi Film : Niloya ve Mr.Bean

10:00 Çizgi Sinema : Kubo ve Sihirli Telleri

11:30 Türkçe Klipler

12:00 Sanat : Fotoğrafçı

12:30 Gün Ortası Haberleri

13:00 Sinema : İntikam Saati

14:45 Azeri Klipler

15:30 Haberler

16:00 Çizgi Sinema : Tinker Bell ve Canavar Efsanesi -T

17:30 Bayram Sevinci -Canlı

18:55 Tarih : Birde Bana Sor -Yeni

19:30 ANA HABER BÜLTENİ

20:45 Bayram Sevinci -T

22:00 Türk Sineması : İftarlık Gazoz

00:00 Gece Haberleri

01:00 Sinema : İntikam Saati -T

02:45 Belgesel : Gönül Sultanları -T

03:30 Sanat : Fotoğrafçı -T

04:00 Tarih : Birde Bana Sor -T

04:30 İlahiler

04:30 Türk Sineması : İftarlık Gazoz -T

