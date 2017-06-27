Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12009
Symbol Rate: 4444
Polarizasyon: V (Dikey)
Fec: 3/4
Frekans: 12604
Symbol Rate: 27500
Polarizasyon: V
119. Kanal
Yayın Akışı
27 Haziran 2017 Salı
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim
07:45 Eğitim : Kur’an Öğreniyorum
08:10 Belgesel : Gönül Sultanları
09:00 Çocuk : Benimle Oynar mısın?
09:30 Çizgi Film : Niloya ve Mr.Bean
10:00 Çizgi Sinema : Kubo ve Sihirli Telleri
11:30 Türkçe Klipler
12:00 Sanat : Fotoğrafçı
12:30 Gün Ortası Haberleri
13:00 Sinema : İntikam Saati
14:45 Azeri Klipler
15:30 Haberler
16:00 Çizgi Sinema : Tinker Bell ve Canavar Efsanesi -T
17:30 Bayram Sevinci -Canlı
18:55 Tarih : Birde Bana Sor -Yeni
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:45 Bayram Sevinci -T
22:00 Türk Sineması : İftarlık Gazoz
00:00 Gece Haberleri
01:00 Sinema : İntikam Saati -T
02:45 Belgesel : Gönül Sultanları -T
03:30 Sanat : Fotoğrafçı -T
04:00 Tarih : Birde Bana Sor -T
04:30 İlahiler
04:30 Türk Sineması : İftarlık Gazoz -T