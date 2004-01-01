Share on Thumblr

Yayın Akışı

13 Eylül  2017 Çarşamba


06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim
07:45 Lahuti   
08:10 Belgesel : Gönül Sultanları
09:00 Çocuk : Benimle Oynar mısın?
09:30 Çizgi Film : Niloya  
10:00 Marşlar     
10:30 Güncel -T
11:30 Aklın Yolu -T     
12:30 Gün Ortası Haberleri   
13:00 Türkmen Şehri Kerkük Kalesi
13:40 Marşlar
14:00 Güncel -Canlı    
15:30 Haberler  
16:00 Güncel -T
17:00 Aklın Yolu -T    
17:50 Gündem : Olaylara Bakış -T
18:55 Belgesel : Şehirlerin Ruhu -Yeni  
19:30 ANA HABER BÜLTENİ   
20:45 Güncel -T
22:00 Güncel -T
23:00 Aklın Yolu -T  
00:00 Gece Haberleri
01:00 Asırlar ve Kuran Mucizesi -T   
02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T
02:45 İlahiler
03:30 Belgesel : Kardeş Şehirler -T   
04:00 Belgesel : Şehirlerin Ruhu -T
04:30 Sinema :  Lanet Takım -T  

  • Çarşamba
akbank bor sorgulama finansbank bor sorgulama tebbank bor sorgulama halkbank bor sorgulama ibank bor sorgulama