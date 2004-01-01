Yayın Akışı

13 Eylül 2017 Çarşamba

06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi

07:00 Kuran-ı Kerim

07:45 Lahuti

08:10 Belgesel : Gönül Sultanları

09:00 Çocuk : Benimle Oynar mısın?

09:30 Çizgi Film : Niloya

10:00 Marşlar

10:30 Güncel -T

11:30 Aklın Yolu -T

12:30 Gün Ortası Haberleri

13:00 Türkmen Şehri Kerkük Kalesi

13:40 Marşlar

14:00 Güncel -Canlı

15:30 Haberler

16:00 Güncel -T

17:00 Aklın Yolu -T

17:50 Gündem : Olaylara Bakış -T

18:55 Belgesel : Şehirlerin Ruhu -Yeni

19:30 ANA HABER BÜLTENİ

20:45 Güncel -T

22:00 Güncel -T

23:00 Aklın Yolu -T

00:00 Gece Haberleri

01:00 Asırlar ve Kuran Mucizesi -T

02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T

02:45 İlahiler

03:30 Belgesel : Kardeş Şehirler -T

04:00 Belgesel : Şehirlerin Ruhu -T

04:30 Sinema : Lanet Takım -T