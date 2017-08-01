Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmek istediği referanduma tepkiler devam ediyor.
Rusya'nın Irak Büyükelçisi Maksim Maksimov Rusya, Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi. Rusya'nın Irak Büyükelçisi Maksim Maksimov, Bağdat yönetimini ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni masaya oturmaya çağırdı. Rusya'nın Irak Büyükelçisi Maksimov, "Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi daha önce birçok kez belirttik. Irak'ın birliğiyle ilgili her türlü karar, Bağdat ve Erbil arasında yapılacak müzakere sürecinin sonunda alınmalı" ifadelerini kullandı.
Maksimov Bağdat ve Erbil arasında bazı siyasi, ekonomik ve bölgesel ihtilafların bulunduğunu ve bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Maksimov, bu nedenle tarafları birlikte var olma konusundaki ihtilaflı konuları müzakere etmeye ve kabul edilebilir ilkeler ve usuller üzerinde anlaşmaya davet ettiklerini vurguladı.
Rus Büyükelçi Maksimov, Irak'ın zayıflamasına ve terörle mücadele kabiliyetinin zarar görmesine yol açacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunu reddettiğini duyurmuştu.
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