Yayın Akışı
5 Ekim 2017 Perşembe
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim
07:45 Lahuti
08:10 Belgesel : Gönül Sultanları
09:00 Çocuk : Benimle Oynarmısın ?
09:30 Çizgi Film : Niloya
10:00 Ağlama Sevdam -T
11:00 Mutfak : Türkmeneli Mutfağı -T
12:30 Gün Ortası Haberleri
13:00 Sinema : Küçük Kız Kardeşim -T
14:45 Tarih : Osmanlı Sarayları
15:30 Haberler
16:00 Belgesel : Osmanlı Medeniyeti
17:00 Dizi Film : Deli Balta
17:50 Ağlama Sevdam -T
18:50 Belgesel : Şehirlerin Ruhu
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:45 Gündem : Ortadoğu Gündemi
22:00 Türk Sineması : Güvercin Uçuverdi
00:00 Gece Haberleri
01:00 Belgesel : Osmanlı Medeniyeti -T
02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T
02:50 İlahiler
03:30 Belgesel : Zamanın Seyyahları -T
04:00 Belgesel : Şehirlerin Ruhu -T
04:30 Sinema : Küçük Kız Kardeşim -T
- Perşembe