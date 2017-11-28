Yayın Akışı

28 Kasım 2017 Salı 01:00 Belgesel : Seyyahi Fakir -T

02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T

02:45 İlahiler

03:30 Tarih : Osmanlı Sarayları -T

04:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T

04:30 Dizi Film : Sakarya Fırat -T

06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi

07:00 Kuran-ı Kerim 5.cüz

07:45 Lahuti

08:10 Belgesel : Gönül Sultanları

09:00 Çocuk : Benimle Oynarmısın ?

09:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde

10:00 Sağlık : Prof. Saraçoğlu’ile Ruh ve Beden Sağlığı

11:30 Haberler

12:30 Belgesel : Seyyahi Fakir

13:30 Gün Ortası Haberleri

14:30 Marşlar

15:30 Haberler

16:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde

17:00 Marşlar

17:30 Haberler

18:20 Sanat : Kumdan Kıssalar ve Bilgi Dünyası

18:50 Belgesel : Rusya Müslümanları

19:30 ANA HABER BÜLTENİ

20:45 Gündem : Olaylara Bakış

22:00 Dizi Film : Sakarya Fırat

00:00 Gece Haberleri

01:00 Belgesel : Seyyahi Fakir -T02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T02:45 İlahiler03:30 Tarih : Osmanlı Sarayları -T04:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T04:30 Dizi Film : Sakarya Fırat -T06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi07:00 Kuran-ı Kerim 5.cüz07:45 Lahuti08:10 Belgesel : Gönül Sultanları09:00 Çocuk : Benimle Oynarmısın ?09:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde10:00 Sağlık : Prof. Saraçoğlu’ile Ruh ve Beden Sağlığı11:30 Haberler12:30 Belgesel : Seyyahi Fakir13:30 Gün Ortası Haberleri14:30 Marşlar15:30 Haberler16:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde17:00 Marşlar17:30 Haberler18:20 Sanat : Kumdan Kıssalar ve Bilgi Dünyası18:50 Belgesel : Rusya Müslümanları19:30 ANA HABER BÜLTENİ20:45 Gündem : Olaylara Bakış22:00 Dizi Film : Sakarya Fırat00:00 Gece Haberleri