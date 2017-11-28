Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.50'de başladı.
Yayın Akışı
28 Kasım 2017 Salı01:00 Belgesel : Seyyahi Fakir -T
02:00 Belgesel : Gönül Sultanları -T
02:45 İlahiler
03:30 Tarih : Osmanlı Sarayları -T
04:00 Belgesel : Rusya Müslümanları -T
04:30 Dizi Film : Sakarya Fırat -T
06:30 Kainatın Dilinde ve Esma-ül Hüsna ve İlahi
07:00 Kuran-ı Kerim 5.cüz
07:45 Lahuti
08:10 Belgesel : Gönül Sultanları
09:00 Çocuk : Benimle Oynarmısın ?
09:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde
10:00 Sağlık : Prof. Saraçoğlu’ile Ruh ve Beden Sağlığı
11:30 Haberler
12:30 Belgesel : Seyyahi Fakir
13:30 Gün Ortası Haberleri
14:30 Marşlar
15:30 Haberler
16:30 Çizgi Film : Oscar Çöllerde
17:00 Marşlar
17:30 Haberler
18:20 Sanat : Kumdan Kıssalar ve Bilgi Dünyası
18:50 Belgesel : Rusya Müslümanları
19:30 ANA HABER BÜLTENİ
20:45 Gündem : Olaylara Bakış
22:00 Dizi Film : Sakarya Fırat
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